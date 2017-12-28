Глава ВЦИОМ посулил Грудинину «довольно высокий рейтинг»

Кандидат от КПРФ на президентских выборах Павел Грудинин может рассчитывать на «довольно высокий рейтинг», заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, если Грудинин «использует возможности президентской кампании для того, чтобы донести информацию о себе любимом до 110 миллионов российских избирателей, то, я думаю, ему можно рассчитывать на довольно высокий рейтинг», сообщает РИА Новости.

Павел Грудинин — директор подмосковного АО «Совхоз имени Ленина». Предприятие выращивает фрукты, овощи и ягоды.