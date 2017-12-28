Ливия объявила о ликвидации ИГ в Бенгази

Силы Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара освободили западную часть Бенгази — второго по величине города Ливии. Об этом заявило командование армии, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным ТАСС, это был последний оплот террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в стране.

Между тем, как отмечает Al-Masdar News, Хафтар еще в июле заявлял, что Бенгази полностью освобожден от сил террористов, однако в действительности джихадистские группировки «продолжают поддерживать небольшое присутствие в некоторых районах города».