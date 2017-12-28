Кадыров пообещал «транслировать правду» всеми способами

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем канале в Telegram, что после удаления его аккаунтов в Facebook и Instagram пользователи социальных сетей выразили ему поддержку.

Напомним, 23 декабря русскоязычные профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать. Роскомнадзор сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов Кадырова. В пресс-службе соцсети пояснили, что аккаунт удален после включения главы Чечни в так называемый список Магнитского — санкционный список США, в который вносят фамилии подозреваемых в нарушении прав человека.

Кадыров, комментируя случившееся, написал, что знал о предстоящей блокировке своих аккаунтов: «Мой товарищ говорил, что в скором времени я попаду в списки какие-то, и США заблокируют меня. Я этому не верил, ведь соцсети должны быть независимыми и объективными. Но они сами поставили крест на своей демократии».

Глава Чечни пообещал: «Но нас не остановят – мы на правильном пути. Мне приходят тысячи писем в Telegram, Mylistory со словами поддержки. Люди меня читают, поддерживают, им интересно, что происходит в Чеченской республике, они получают обратную связь. Я дальше буду продолжать работать в ВКонтакте, Mylistory, Twitter. Мы будем транслировать правду всеми доступными способами».