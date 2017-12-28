28 декабря 2017, 15:27
В Химках мужчина открыл стрельбу по пилившим деревья рабочим
В подмосковном городе Химки местный житель открыл стрельбу из ружья по рабочим, пилившим деревья, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, конфликт произошел из-за того, что один из спиленных стволов упал на крышу дома стрелявшего.
Полиция оцепила территорию.
По данным источника «Интерфакса», в результате инцидента никто не пострадал.
«Стрелявший задержан и доставляется в местный отдел внутренних дел», — сообщил собеседник агентства.
Стрельба произошла во 2-м Чапаевском переулке, уточнили агентству в полиции.
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