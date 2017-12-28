В Химках мужчина открыл стрельбу по пилившим деревья рабочим

В подмосковном городе Химки местный житель открыл стрельбу из ружья по рабочим, пилившим деревья, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, конфликт произошел из-за того, что один из спиленных стволов упал на крышу дома стрелявшего.

Полиция оцепила территорию.

По данным источника «Интерфакса», в результате инцидента никто не пострадал.

«Стрелявший задержан и доставляется в местный отдел внутренних дел», — сообщил собеседник агентства.

Стрельба произошла во 2-м Чапаевском переулке, уточнили агентству в полиции.