Минфин предложил торговать криптовалютами на бирже

Минфин России предлагает разрешить торговлю криптовалютами на бирже, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает RNS.

Предложение прозвучало на общественном совете Минфина во время презентации законопроекта «О цифровых финансовых активах».

«Купля-продажа криптовалюты должна осуществляться через организации, которые имеют любую лицензию на право реализации торгов. Это могут быть любые товарные биржи, просто биржи», — выразил Моисеев позицию ведомства.

В августе Моисеев уже рассказывал о предложении Минфина классифицировать криптовалюты как иное имущество и разрешить их обращение на бирже. Однако тогда речь шла о возможности операций только для квалифицированных инвесторов.

Московская биржа тогда заявила, что прорабатывает инфраструктуру для торгов криптовалютами.