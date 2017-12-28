28 декабря 2017, 20:16
Полиция завела дело о хулиганстве после стрельбы в Химках
По факту стрельбы в подмосковных Химках возбуждено дело по статье «Хулиганство», сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Стрельбу устроил местный житель. СМИ сообщали, что он открыл стрельбу из ружья по рабочим, пилившим деревья, после того как дерево упало на крышу его дома.
В результате происшествия, как сообщают полицейские, никто не пострадал.
Мужчина был доставлен в ОВД «для выяснения всех обстоятельств произошедшего».
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