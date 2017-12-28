Полиция завела дело о хулиганстве после стрельбы в Химках

По факту стрельбы в подмосковных Химках возбуждено дело по статье «Хулиганство», сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Стрельбу устроил местный житель. СМИ сообщали, что он открыл стрельбу из ружья по рабочим, пилившим деревья, после того как дерево упало на крышу его дома.

В результате происшествия, как сообщают полицейские, никто не пострадал.

Мужчина был доставлен в ОВД «для выяснения всех обстоятельств произошедшего».