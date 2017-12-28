Навальный пожаловался в Верховный суд на ЦИК

Политик Алексей Навальный, которому ЦИК отказал в регистрации из-за непогашенной судимости, подал жалобу на это решение в Верховный суд России, пишут «Ведомости».

В иске говорится, что постановление Центризбиркома нарушает права Навального и избирателей, которые поддержали его самовыдвижение.

Оппозиционер пытается оспорить саму норму закона «О выборах президента», запрещающую участвовать в них кандидатам, имеющим непогашенную судимость по тяжкой статье. По его мнению, она противоречит Конституции.

Также Навальный ссылается на то, что первый приговор по делу о хищении у компании «Кировлес», из-за которого он и был лишен права избираться, был отменен Верховным судом по рекомендации ЕСПЧ.

При этом 8 февраля 2017 года по этому делу был вынесен повторный приговор, в основном, повторивший изначальный.

В иске говорится, что ЦИК «обязана была от лица государства принять меры к устранению нарушений права Навального и зарегистрировать его на выборах президента».

После отказа в регистрации Навальный объявил «забастовку избирателей» — призвал вести активный бойкот выборов. В Кремле уже пообещали проверить данный призыв на соответствие российским законам.