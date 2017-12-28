Глава Минкомсвязи назвал реальные сроки отмены внутреннего роуминга

Министр коммуникации и связи России Николай Никифоров заявил, что выполнить задачу по отмене внутреннего роуминга до конца года не удастся, сообщает РИА Новости.

Напомним, летом ФАС предписала четырем основным сотовым операторам («Мегафон», «Билайн», МТС и Tele2) исключить из тарифов на услуги связи в поездках по стране необоснованное повышение цен. Изначально был установлен срок 15 декабря текущего года. Затем ФАС продлила срок исполнения предписания по отмене внутрисетевого роуминга до 31 января 2018 года.

Однако министр связи считает, что это произойдет позднее: «Изначально антимонопольная служба ставила цель завершить всю работу в 2017 году. Конструктив нашего взаимодействия вывел нас на обоюдное понимание того, что это физически невозможно сделать в 2017 году. Сеть связи очень большая, тысячи тарифных планов. Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго кварталов».

Никифоров выразил надежду, что «во втором полугодии каких-то серьезных вопросов уже не останется».