В России изменится нумерация федеральных трасс

С 1 января 2018 года изменятся учетные номера нескольких десятков федеральных трасс, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Переход на новые учетные номера автомобильных дорог осуществляется в соответствии с постановлением правительства.

Буква М в нумерации будет использоваться для обозначения автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами.

Буква Р обозначит автодороги федерального или регионального значения, соединяющие административные центры регионов России.

Буква А будет использоваться для обозначения автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и спецобъектам либо подъездом от административного центра, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.

Так, строящаяся скоростная автодорога Москва — Санкт-Петербург получит обозначение М-11, которое раньше принадлежало трассе «Нарва» от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией — теперь эта дорога будет обозначаться А-180.

Полный перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения с новыми учетными номерами опубликован на сайте Росавтодора.