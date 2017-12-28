Президент Италии распустил обе палаты парламента

Президент Италии Серджо Матарелла подписал указ о роспуске обеих палат парламента — палаты депутатов и сената, сообщает Corriere della Sera.

Ранее сегодня Матарелла встретился с премьер-министром страны Паоло Джентилони. Роспуск парламента был ожидаемым и произошел в преддверии выборов.

Неофициально партии согласовали датой проведения парламентских выборов 4 марта 2018 года.

До этого времени нынешнее правительство будет исполнять свои обязанности. После будет сформирован новый кабинет министров.