Песков объяснил признание взрыва в магазине Петербурга терактом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему глава государства назвал взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге терактом, хотя Следственный комитет ранее квалифицировал дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом, передает «Интерфакс».

По уточненным данным, в результате взрыва самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, заложенного в одну из камер хранения магазина, пострадали 13 человек.

Песков подчеркнул, что «было бы неправильно что-то в данном случае рассказывать или комментировать из Кремля, лучше спрашивать комментарии у наших коллег из силовых ведомств», однако отметил: «Дело в том, что там были использованы поражающие элементы. Соответственно, это в любом случае террористический акт».

По словам пресс-секретаря президента, в Кремле не считают случившееся недоработкой спецслужб: «Нет, не считают. По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение».

Представитель Кремля также подчеркнул: «Такая постановка вопроса некорректна, что северная столица стала более уязвимой. Вы знаете, что терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире, и, к сожалению, это явление, с которым нужно бороться, не переставая, и в борьбе с которым нужно применять усилия всех стран мира».

Напомним, взрыв в «Перекрестке» стал вторым за год терактом в Санкт-Петербурге. 3 апреля в петербургском метро террорист-смертник Акбаржон Джалилов привел в действие взрывное устройство с поражающими элементами. Погибли 15 человек, 87 человек получили ранения. Теракт произошел в день, когда в Санкт-Петербурге находился президент РФ Владимир Путин.