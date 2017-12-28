Песков отверг возможность обмена осужденных в РФ украинцев по Минску-2

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о возможности обмена осужденных на Украине россиян на украинцев, отбывающих наказание в России, сообщает ТАСС.

Напомним, Порошенко заявил, что «будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма… — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина».

Однако Песков напомнил, что осужденные в России украинцы не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами, а потому не подлежат обмену на осужденных на Украине россиян на основании Минских договоренностей — как это происходит при обмене пленными между украинскими властями и сепаратистами Донбасса.

«В любом случае подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства», — напомнило Песков.