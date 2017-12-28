СК заявил об отработке версии теракта в петербургском «Перекрестке»

Следственный комитет России рассматривает несколько версий взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, включая теракт. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.

«Следствие находится в активной фазе и продолжает отрабатывать все версии, включая теракт», — сказала Петренко.

Взрыв произошел накануне в магазине сети «Перекресток», расположенном в развлекательном комплексе «Гигант Холл» на Кондратьевском проспекте. Взорвалась самодельная бомба, заложенная в ячейку для хранения вещей. СК завел дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Мнение ведомства о квалификации взрыва изменилось, после того как сегодня президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

По последним данным петербургских властей, в результате взрыва пострадали 14 человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной. Там отметили, что одна пострадавшая написала письменный отказ от госпитализации.

Сейчас в больницах остаются шесть пострадавших.

Как рассказал источник агентства, взрывное устройство представляло собой тротиловую шашку с поражающими элементами — болтами и гайками.