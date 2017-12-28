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28 декабря 2017, 15:56
бедность Максим Топилин Минтруд социальная политика

Минтруд признал 13% россиян бедными

Бедность
Бедность
dobroum.com

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что в России не менее 13% населения живут за чертой бедности.

Топилин отметил: «По оценкам, которые существуют, количество граждан, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, они где-то сохраняется на уровне 20 миллионов — это 13-13,5% от всего населения страны. Это неприятный, как минимум, показатель».

Глава Минтруда объяснил данный показатель ростом цен и ростом прожиточного минимума в последние два года, однако подчеркнул, что социальная политика в России направлена на сокращение количества граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снижалось.

Ранее Госдума приняла закон, поднимающий минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. «Впервые вообще в истории Российской Федерации мы смогли вывести МРОТ на уровень прожиточного минимума», — напомнил Топилин.

В октябре стало известно, что за чертой бедности находится каждый шестой работающий россиянин. Это 2 млн человек, или 7,3% от числа работающих. 18 декабря Пенсионный фонд России (ПФР) заявил, что в России нет пенсионеров, живущих за чертой бедности. Вслед за этим глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что всего более 20 млн россиян живут за чертой бедности.

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