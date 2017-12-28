Прокуратура заинтересовалась возможной аварией снегоуборщика и самолета в Шереметьево

Московская транспортная прокуратура начала проверку сообщений о том, что в аэропорту Шереметьево самолет едва не столкнулся со снегоуборочной машиной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее сегодня на сайте Ren.tv вышла заметка о том, что самолет, выполнявший рейс из Шереметьево в Петербург, уже начал разгоняться, когда пилота остановил диспетчер.

Это произошло из-за того, что на полосе в тот момент находилась снегоуборочная машина, а разрешение на взлет было отдано по ошибке, говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о самолете «Аэрофлота», инцидент произошел 26 декабря в 15:23.

«Пилот успел вовремя прекратить разбег самолета и остановиться посреди летного поля», — отмечает издание.

В октябре 2014 года во Внуково из-за столкновения со снегоуборочной машиной разбился самолет Falcon главы французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери. Помимо него в аварии погибли еще три человека.