В Италии найдена картина Якоба Йорданса

Искусствоведы, работающие в проекте Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (JVDPPP), подтвердили, что картина «Поклонение пастухов», исследованная ими в марте этого года в Италии, действительно была написана выдающимся фламандским художником Якобом Йордансом (1593 – 1678).

Написанная маслом на деревянной панели картина находилась в коллекции галереи города Виченца, находящейся в палаццо Кьерикати (Palazzo Chiericati). Запись 1902 года в архиве галереи называла ее автором Эразма Квеллина Младшего (1607 – 1678), менее значительного фламандского художника. Поскольку композиция «Поклонения пастухов» совпадает с аналогичной картиной Йорданса, находящейся в Музее Майера ван ден Берга в Антверпене, исследователи полагали, что Эразм Квеллин сделал копию этой картины.

Фото: Museo Civici di Vicenza

К подробному изучению картины специалисты JVDPPP приступили в начале марта. Они обнаружили многочисленные следы первичных набросков автора (pentimenti), которые не характерны для копий. Также они сняли заднюю панель, чтобы исследовать дубовые доски, на которых написано «Поклонение волхвов». Первым, что они обнаружили, был знак изготовителя досок Гильама Артсена (Guilliam Aertsen), члена гильдии антверпенской гильдии святого Луки с 1612 года. Рядом был своеобразный знак качества – изображение замка и двух ладоней с герба Антверпена. Использование такого знака на досках, предназначавшихся для живописи, было предписано с 1617 года.

Дендрологический анализ показал, что две дубовые панели «Поклонения пастухов» получены из дерева, срубленного между 1612 и 1625 годами. Древесина очень близка к той, что использована в двух картинах ван Дейка: «Христос» (Палаццо Россо в Генуе) и «Апостол Андрей» (Художественный музей Понсе в Пуэрто-Рико). Вероятно, дубы, из которых были изготовлены панели, росли рядом в лесу недалеко от балтийского побережья Польши.

Эти данные, а также стилистический анализ показывают, что хранящаяся в Виченце картина не копия, а оригинал работы Йорданса, созданный около 1618 года. Йорданс и ван Дейк работали вместе в мастерской своего учителя Рубенса до 1620 года, когда ван Дейк уехал в Англию, а Йорданс основал собственную мастерскую.