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28 декабря 2017, 14:03
млекопитающие нейробиология

Нейрохирурги впервые прооперировали морского котика

Mystic Aquarium

Нейрохирурги из Школы ветеринарной медицины Университета Тафтса впервые в истории провели операцию морскому котику. Их пациенткой стала взрослая самка северного морского котика (Callorhinus ursinus) по имени Зигги-Стар, живущая в океанариуме города Мистик (Mystic Aquarium & Institute for Exploration) в штате Коннектикут.

Зигги поступила в океанариум четыре года назад, когда ее обнаружили на побережье Калифорнии. Уже тогда у нее отмечались неврологические нарушения, так что специалисты сочли, что она не сможет выжить в природе. Хотя Зигги получала лечение, состояние ее ухудшалось. У нее нарастали трудности с передвижением, дрессировщики отмечали, что Зигги утрачивала ранее имеющиеся навыки, а в последний год появились эпилептоидные припадки. Зигги доставили в Университет Тафтса в сентябре этого года. Врачи провели магнитно-резонансную томографию ее головного мозга и сравнили результаты с теми, что были получены четыре года назад. Оказалось, что у Зигги развивается гидроцефалия, цереброспинальная жидкость скапливается в желудочках ее мозга и давит на мозговую ткань. Подобное заболевание наблюдается у людей и животных. Обычным методом лечения в таких случаях служит шунтирование: в желудочек мозга вставляют трубку (шунт), по которому избыток жидкости отводится в брюшную полость.

Ветеринары делают операции шунтирования при гидроцефалии собакам и кошкам, но врачи не нашли в литературе никаких упоминаний о лечении гидроцефалии у тюленей или моржей. Поэтому им пришлось полагаться на свой опыт в лечении других животных, данные МРТ и знания анатомии морских котиков. Непростой задачей операция стала и для анестезиолога, так как «рефлекс ныряльщика», имеющийся у морских котиков, мог привести к изменению пульса, артериального давления и частоты дыхания при анестезии.

Операция длилась чуть больше часа. Контрольная томография показала, что шунт был установлен успешно. Клапан внутри него контролирует отвод жидкости из мозга. Восстановление после операции заняло довольно много времени, но 21 ноября Зигги, наконец, вернулась в океанариум, где сотрудники контролируют ход ее дальнейшей реабилитации. Главный ветеринар океанариума Джен Флауэр (Jen Flower) говорит, что у Зигги больше не отмечаются эпилептоидные припадки, она стала нормально питаться, а ее движения при плавании приобрели естественный характер.

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