Рогозин и «Роскосмос» поспорили о причинах космических аварий

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин и руководство «Роскосмоса» заочно поспорили о причинах одной из последних аварий в российской космической отрасли.

28 ноября ракета «Союз», запущенная с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный, не смогла вывести на орбиту 19 спутников, включая аппарат дистанционного зондирования Земли «Метеор-М».

Спустя месяц, 27 декабря, Рогозин заявил в интервью, что при запуске ракеты не был учтен азимут стартовой площадки. «Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут», — сообщил вице-премьер.

В ответ на это в «Роскосмосе» заявили, что полетное задание для запуска ракеты-носителя «разрабатывалось специально для космодрома Восточный. Оно прошло проверку именно для космодрома Восточный, что и было проверено специалистами в соответствии с существующими методиками» (цитата по «Интерфаксу»).

Рагозин на это заявил в Facebook: «Я так понимаю, что "безаварийный" Роскосмос решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а "по вине обстоятельств"».