«Аэрофлот» бесплатно перевезет болельщиков ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, «Аэрофлот» будет перевозить болельщиков за символическую плату — пять рублей, включая все сборы. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

«Мы перевезем всех российских болельщиков по сети маршрутов "Аэрофлота" в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону», — заявил Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Такую стоимость перелета глава «Аэрофлота» обосновал тем, что в компании хотят, «чтобы чемпионат мира был на "пятерку"».

Планируется продать около 70 тысяч таких билетов.

Речь идет только о перелетах в города, где состоятся матчи российской сборной.

Продавать такие билеты планируется с 1 января 2018 года. Для покупки потребуется паспорт болельщика и билет на матч.