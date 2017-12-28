Сбербанк и «Транснефть» договорились по спору на 67 млрд рублей

Сбербанк и «Транснефть» договорились об урегулировании спора, касавшегося сделок, заключенных в декабре 2013 года. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, размещенном на сайте Сбербанка.

«Условия урегулирования позволяют сторонам отказаться от продолжения судебного разбирательства», — говорится в пресс-релизе.

Речь идет о претензиях «Транснефти» к Сбербанку. В 2013 году Сбербанк предложил нефтяной компании снизить обслуживание ее долга по облигациям. Стороны заключили соглашение о валютном опционе на два года. Из-за ослабления курса рубля вдвое «Транснефть» выплатила Сбербанку почти 67 млрд рублей, что и оспаривала в суде.

В июне 2017 года московский арбитраж признал сделку незаконной.

В августе апелляционный суд встал на сторону Сбербанка. В конце ноября стороны начали переговоры о мировом соглашении.