ЦБ отказался признавать криптовалюты расчетным или платежным средством

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не намерен признавать криптовалюты расчетным или платежным средством, сообщает ТАСС.

На заседании общественного совета в Минфине РФ представитель ЦБ пояснила, что ведение национальной цифровой валюты регулятор не счяитает целесообразным с точки зрения макроэкономики населения.

При этом Скоробогатова отметила, что продолжается проработка вопроса введения наднациональной цифровой валюты в рамках БРИКС или Евразийского экономического союза (ЕАЭС): «Очень много технологических и макроэкономических вопросов, поэтому, я думаю, следующий год как раз будет посвящен проработке подходов к возможности выпуска такой наднациональной криптовалюты».

Между тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку, один из авторов законопроекта о криптовалютах Анатолий Аксаков подтвердил в интервью «Коммерсантъ FM» заинтересованность властей в переводе майнеров криптовалют в легальное поле: «Это означает, что нужно регистрироваться либо как юридическое лицо, либо как индивидуальный предприниматель для того, чтобы осуществлять эту деятельность. И я так понимаю, что вслед за таким определением в качестве соответствующего лица должно последовать и соответствующее налогообложение». К этому готовы и сами майнеры: «Некоторые из них сами говорят, что готовы платить налоги, легализуйте только наш вид деятельности, мы готовы регистрироваться и работать в легальном поле, уплачивая разумные налоги в российский бюджет», — утверждает Аксаков.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что его ведомство предлагает разрешить торговлю криптовалютами на бирже.