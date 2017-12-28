Порошенко велел возобновить переговоры с Россией по «заложникам»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдал распоряжение возобновить переговоры с Россией о возвращении осужденных в России граждан Украины и украинских военных, которые находятся в плену на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает телеканал «112 Украина».

Порошенко заявил: «Мы их не можем ни предать, ни забыть. Именно поэтому я дал поручение немедленно возобновить переговоры с РФ по возвращению тех, кто в России, и возвращению тех, кто находится в заложниках на оккупированной территории. Готов сказать, что освобождение наших заложников — это не событие вчерашнего дня и не событие недели, это событие историческое, это второе рождение наших ребят».

27 декабря на Украине состоялся обмен пленными: сепаратисты Донбасса передали Киеву 74 человека, украинские власти освободили 238 пленных, хотя изначально была договоренность о передаче 306 человек. Как утверждает Служба безопасности Украины, в плену у ЛНР и ЛНР остаются 103 украинских военных.

Ранее Порошенко заявил, что «будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма… — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина».

В ответ на этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что осужденные в России украинцы не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами, а потому не подлежат обмену на основании Минских договоренностей.