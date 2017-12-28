Леонид Волков вышел на свободу после месяца в СИЗО

Глава предвыборного штаба политика Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста. Об этом сообщается в твиттере Навального.

Волков отбывал наказание в Нижнем Новгороде за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий — за призыв выйти на митинг в Нижнем Новгороде 29 сентября.

Сам он не принимал участия в мероприятии — был задержан в Москве, затем его привезли в Нижний.