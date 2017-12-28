Уходящий год стал самым теплым в России за всю историю наблюдений

Средняя температура в 2017 году будет самой высокой на территории России за всю историю наблюдений. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Нынешний год будет по температуре рекордным, можно об этом смело говорить», — заявил Вильфанд, отметив, что до этого самым теплым считался 2016 год.

Он также сообщил, что по прогнозу Гидрометцентра, в новогоднюю ночь в Москве ожидается около нуля градусов и снегопад.

Метеоролог назвал это «прекрасной снежной новогодней ночью».