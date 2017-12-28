Полиция задержала Илью Яшина

В Москве рядом с домом задержан глава муниципального совета Красносельского района Илья Яшин, сообщается на его странице в Facebook.

Отмечается, что политика везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников полиции.

Как заявил Яшин «Дождю», его «подкараулили» около дома. «Я даже не могу представить, как долго они там стояли», — добавил он.

24 декабря в Лермонтовском сквере Москвы Яшин провел акцию «День свободных выборов», которую назвал встречей с избирателями. Власти Москвы и прокуратура посчитали эту акцию незаконным митингом, однако полиция участников не задерживала.