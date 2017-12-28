Россия аннулирует договоренности с США по договору об открытом небе

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова объявила в ходе еженедельного брифинга, что Россия с 1 января прекращает действие ряда двусторонних договоренностей по облегчению полетов США над Россией в рамках договора об открытом небе, сообщает «Интерфакс».

Захарова заявила: «Действия США наносят ущерб договору по открытому небу. Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском взаимоприемлемых решений проблем договора».

Напомним, о заявленных Вашингтоном ограничениях договора об открытом небе ранее написала газета The Wall Street Journal. Затем СМИ сообщили, что Россия ограничит для США число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать согласно договору об открытом небе — в качестве ответной меры.

По словам Захаровой, Россия «вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер». В качестве таких мер представитель МИД перечислила намерение отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США и отменить ряд двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору.

Между тем в качестве потенциального виновника срыва исполнения договора об открытом небе называют и Грузию, которая якобы не желает открывать свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения.