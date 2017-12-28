Грудинин пообещал Зюганову новый пост в случае своей победы на выборах

Директор подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин заявил, что в случае своей победы на президентских выборах лидер партии Геннадий Зюганов возглавит новый орган — Госсовет, передает РИА Новости.

23 декабря КПРФ выдвинула Грудинина своим кандидатом на выборах. В предыдущие годы от партии баллотировался Зюганов.

«Мы обсуждали это на съезде, и была общая мысль о том, что нужно ограничить власть президента, нужно создавать Госсовет, который независим от президента, который является конституционным органом. Если произойдет победа моя и наших сил, то Геннадий Андреевич будет председателем Госсовета», — пообещал Грудинин.