Голосовой помощник «Алиса» начала читать рэп

Голосовой помощник «Алиса» компании «Яндекс» записала музыкальный альбом, опубликованный на «Яндекс-Музыке».

Текст песен основан на данных поисковых запросов 2017 года, стихи созданы с помощью поэтического алгоритма. В тексте упоминаются «моряк, который ел шпинат», «к чему собака роет яму», «проверка хайпа на надежность», «смешное фото для котят», «спиннер из картона» и прочие запросы.

В альбом вошли композиции под названием «Елочка на ИЖ», «Хайповая фотка», «Видеокарта гигабайт», «Я не воюю с табуреткой», «Чихалка» и «Фараона хлеб».