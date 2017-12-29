СМИ указали автора схемы по возврату в Россию денег элит

Автором идеи выпуска специальных бондов для возвращения в страну капитала российского бизнеса является владелец группы ЕСН Григорий Березкин, пишет Reuters со ссылкой на источники в Минфине и в банке с госучастием. Об этом же «Ведомостям» сообщил федеральный чиновник.

Собеседник агентства утверждает, что Березкин предложил президенту РФ Владимиру Путину в конце сентября выпуск бондов в иностранной валюте, которые будут иметь доходность выше банковских ставок. Причем их держателям можно будет сохранить анонимность.

Березкин сообщил агентству, что бонды придуманы в Минфине.

«Это их работа, и они молодцы, что они ищут разные способы привлечения инвестиций. Сейчас весь мир конкурирует за капитал, и то, что Минфин делает шаги в эту сторону, подчеркиваю, по своей инициативе, — это колоссальный плюс», — сказал он.

Собеседник Reuters из министерства отметил, что спецбонды уже получили неофициальное название «березки».

Источник агентства в банке рассказал, что объем заявок на спецбонды увеличился с 200 млн долларов до трех миллиардов долларов.