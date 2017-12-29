В Москве установят 800 бетонных блоков для защиты прохожих

Столичный департамент безопасности и противодействия коррупции сообщил, что до 30 декабря в Москве поставят около 800 бетонных заграждений у самых загруженных станций метро и в местах массовых скоплений людей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента, это делается для обеспечения безопасности людей на новогодние каникулы.

«У наиболее загруженных станций московского метрополитена и в местах массовых скоплений людей с 28 по 30 декабря будет установлено около 800 бетонных блоков. Планомерная работа по организации безопасных пространств, оборудованных заграждениями, препятствующими проникновению большегрузного транспорта в места массового скопления людей, ведется в Москве не первый год. Перед крупными праздничными мероприятиями этому аспекту обеспечения безопасности горожан и гостей столицы уделяется особое внимание», — говорится в сообщении.

На открытых площадках также будут установлены контрольно-пропускные пункты, на которых посетителей будут проверять с помощью арочных и ручных металлодетекторов.

25 декабря рейсовый автобус въехал в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар». В результате ДТП погибли четыре человека и 11 пострадали.

29 декабря рейсовый автобус врезался остановку общественного транспорта на улице Сходненской на северо-западе Москвы. Пострадали три человека.