Браудер заочно приговорен к 9 годам колонии

Тверской суд Москвы заочно приговорил главу британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова к девяти и восьми годам колонии за преднамеренное банкротство. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд также постановил взыскать с Браудера и Черкасова четыре миллиарда рублей в счет потерпевших.

Следствие считает, что партнеры в 1996 году уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 3млрд рублей. Браудер и Черкасов не перечисляли налоги с нескольких компаний, а также способствовали их банкротству. Потерпевшим в деле выступают три отделения Управления Федеральной налоговой службы по Москве.

Защита Браудера пообещала обжаловать приговор.

В 2013 году Браудер уже был приговорен к девяти годам лишения свободы за неуплату налогов сумму 522 млн рублей.