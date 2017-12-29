В Донецке сообщили о 290 плененных жителях ДНР

По оперативным данным, на Украине удерживаются 290 человек, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на пресс-службу аппарата уполномоченного по правам человека ДНР.

«По оперативным данным на 29 декабря 2017 года, украинской стороной удерживается 290 человек, в том числе 79 человек, нахождение которых на украинской территории подтверждено; 211 человек, информация по которым отсутствует или уточняется украинской стороной», — говорится в сообщении аппарата.

В плену также могут находиться 44 человека, которые числятся в списке пропавших без вести. Заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак сообщил ДАН, что очередной обмен пленными может состояться в ближайшие два месяца.

Напомним, 27 декабря в районе пропускных пунктов Горловка и Майорка состоялся обмен пленными по схеме «233 на 76».