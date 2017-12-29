14 освобожденных пленных на Украине ждет суд за дезертирство

Советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook сообщил, что 14 украинских бойцов, освобожденных в рамках обмена пленными с ДНР и ЛНР, в ближайшем будущем попадут под суд.

В отношении них возбуждены уголовные дела по факту дезертирства. Следователи считают, что в плен они попали добровольно. Из-за этого до окончания суда им не будет выплачена единовременная материальная помощь.