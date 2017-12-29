Путин и Баста стали лидерами по числу упоминаний во «ВКонтакте»

Пользователи «ВКонтакте» упоминали президента РФ Владимира Путина 6,8 млн раз. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на сообщение пресс-службы соцсети.

Второе место по упоминаемости занял рэпер Баста (2,8 млн раз), третье – президент США Дональд Трамп (2,6 млн раз). Четвертое и пятое места достались рэперу Face (2,5 млн раз) и певцу Егору Криду (2,3 млн раз).

Оппозиционный политик Алексей Навальный обсуждался пользователями 2,2 млн раз и занял шестое место.

В рейтинге обсуждаемых событий лидирует криптовалюта, упоминавшаяся 2,8 млн раз. За ней следуют московский футбольный клуб «Спартак» (2,5 млн), конфликт в Сирии (2 млн), грядущая Олимпиада-2018 в Пхенчхане (1,9 млн) и сериал «Шерлок» (1,4 млн).