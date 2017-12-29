Приставы открыли в Домодедово праздничный офис для приема долгов

В московском аэропорту Домодедово с сегодняшнего дня и до 8 января включительно будет работать мобильный офис Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые для удобства должников готовы разбираться с их платежами прямо перед вылетом, пишет РГ.

В ФССП отметили, что для многих россиян наличие просроченной задолженности оказывается неприятным сюрпризом, который им преподносят на паспортном контроле в аэропорту, и чтобы люди имели возможность спасти свои новогодние каникулы, приставы дают им шанс оперативно погасить задолженность и вылететь за границу.

Тем не менее ФССП все же советует на всякий случай перед путешествием проверять себя по базе «Банка данных исполнительных производств», на основании которой можно сделать вывод о существовании возможного запрета на выезд за рубеж. Напомним, право накладывать такие запреты судебные приставы получили по закону «Об исполнительном производстве».