Россияне просят у Деда Мороза детей и погашения кредитов

Директор АО «Почта Деда Мороза» Людмила Суранова сообщила РИА Новости, что треть писем, присылаемых в Великий Устюг Деду Морозу, пишут взрослые.

«Большую популярность в последние годы набирает отправка писем в адрес Деда Мороза по электронной почте. Основное количество приходит от детей, но также Деду Морозу пишут и взрослые всех возрастов, примерно треть всех отправлений Деду Морозу», — сказала она.

Суранова сообщила, что женщины и девушки часто просят чуда — рождения ребенка. Некоторые пишут о желании выйти замуж, хотят помириться с родителями или мечтают о повышении на службе.

Мужчины просят машину, хотят закрытия ипотечного или автомобильного кредита. Пенсионеры пишут о материальной помощи, и иногда жалуются на чиновников.

По мнению Людмилы Сурановой, всех их объединяет одно — желание выговориться.

Всего в Великий Устюг в 2017 году пришло свыше 200 тысяч писем со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья.