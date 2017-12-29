ВВС США вывезли командиров ИГ из Дейр-эз-Зора

Военные вертолеты США эвакуировали лидеров боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) из Дейр-эз-Зора. Как сообщает государственное сирийское агентство SANA, их высадили неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке.

Бегство состоялось в ночь на 28 декабря. Боевиков доставили в место расположения «Сирийских демократических сил», поддерживаемых коалицией.

Это не первая спасательная операция, предпринятая ВВС Соединенных Штатов. В ноябре, пишет РИА Новости, за две недели до освобождения Меядина из города были вывезены иностранные командиры ИГ.

28 декабря первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что успешно отраженная зенитным комплексом «Панцирь -1С» ракетная атака авиабазы Хмеймим была невозможна без участия США.