В Facebook начал размножаться вирус под видом видео

Специалисты предупреждают о вредоносном программном обеспечении, которое заражает пользовательские устройства при доступе к социальной сети Facebook.

Вирус проникает в компьютеры и смартфоны под видом видеофайла с расширением MP4 и словом video в названии, поясняет Sputnik. При этом внутри поддельного видеофайла находится вредоносный файл с самозапускаемым расширением EXE.

Подобный вирус уже свирепствовал в сети в конце августа, когда пользователям приходили сообщения со ссылками на «видео» якобы от друзей, и при нажатии на файл в попытке его просмотреть вредонос начинал скачиваться в память устройства.

Эксперты советуют пользоваться антивирусом на всех устройствах, включая смартфоны и планшеты, регулярно проверять их на наличие вредоносных программ, почаще менять пароль для доступа к Facebook и по возможности установить там двухфакторную аутентификацию, одним из этапов которой является ввод кода, присланного в SMS на зарегистрированный номер телефона владельца аккаунта.