ЦИК разрешил Грудинину открыть избирательный счет

Центризбирком России зарегистрировал уполномоченных по финансовым вопросам кандидата от КПРФ Павла Грудинина и разрешил ему открыть специальный избирательный счет, сообщает ТАСС.

«Разрешить кандидату на должность президента РФ Павлу Николаевичу Грудинину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда», — сказано в постановлении ЦИК.

В соответствии с законом РФ, Грудинину, который выдвинут партией, собирать подписи не нужно. Поэтому вскоре он может подать документы на регистрацию.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что на выборах Павел Грудинин может рассчитывать на «довольно высокий рейтинг».