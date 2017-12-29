В Москве задержан виновник аварии с въехавшим в остановку автобусом

Столичная полиция задержала водителя легкового автомобиля Daewoo Nexia, который, по предварительным данным, спровоцировал аварию с рейсовым пассажирским автобусом на Сходненской улице. Об этом сообщает в своем Twitter департамент транспорта Москвы.

СМИ, разглядев номер автомобиля на приложенном к сообщению фото, выяснили, что на эту машину оформлена лицензия на осуществление таксомоторной деятельности, выданная в Московской области.

Это соответствует рассказу водителя автобуса о том, что он вынужден был вывернуть руль в сторону остановки общественного транспорта и в итоге протаранить ее, потому что его «подрезал таксист».

В московской полиции подтвердили, что рассматривается версия ДТП, которое произошло из-за потери управления водителем автобуса при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством.

Между тем телеграм-канал Life Shot опубликовал видеоинтервью с водителем автобуса, который рассказывает, что причиной аварии стал отказ тормозной системы, из-за которой он «не мог остановить» автобус.

Помощник руководителя Главного следственного управления РФ по Москве Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела по факту наезда рейсового пассажирского автобуса на остановку общественного транспорта на улице Сходненской в северо-западной части города, передает РИАНовости.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что причиной наезда стала цепочка событий: некий легковой автомобиль подрезал автобус, тот попытался уйти от столкновения и выехал на тротуар, смяв корпус остановки.

У водителя, сидевшего за рулем автобуса, с 2015 года не было «ни одного нарушения», а перед сегодняшним выходом на работу он прошел стандартную проверку без каких-либо нареканий, добавили в Дептрансе.

Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 декабря 2017 г.

Первоначально была информация о двух жертвах ДТП, но впоследствии ее опровергли. Сейчас сообщают о трех пострадавших, всем оказывается медицинская помощь.