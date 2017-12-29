Росстат насчитал в декабре рекордно высокую инфляцию

Росстат подвел предварительные итоги инфляционного процесса в декабре: оказалось, что последний месяц в году принес максимальный рост цен по сравнению со всем остальным 2017-м. Для сравнения: за весь год инфляция достигла 2,5%, а за декабрь – 0,4%, говорится в сообщении на сайте Росстата.

Окончательные данные по декабрьской инфляции будут представлены ведомством 10 января 2018 года, и если с их учетом подтвердится оценка годовой инфляции в 2,5%, это будет минимальный показатель за всю новейшую историю страны.

В июле 2017 года цены росли на 0,1%, в ноябре и октябре – на 0,2%. В сентябре была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, в августе она составила 0,5%.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 3,7% по итогам уходящего года и по 4% в течение трех последующих лет.