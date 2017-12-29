Выросло число пострадавших при взрыве в петербургском «Перекрестке»

Общее количество пострадавших при взрыве бомбы в петербургском магазине «Перекресток» достигло 18 человек, сообщила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

«Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще четыре пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток». После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделение стационара Мариинской больницы», — цитирует ее сообщение ТАСС.

Напомним, взрыв прогремел вечером 27 декабря в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга. Самодельная бомба мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненная поражающими элементами, была оставлена в ящике для хранения сумок.

СКР возбудил дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, однако президент РФ Владимир Путин публично назвал случившееся террористическим актом.