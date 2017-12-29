Экс-главу Росграницы признали виновным в хищнии 490 млн рублей

Бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения ради хищения бюджетных средств, передает «Интерфакс» из Мещанского суда Москвы.

Ему вменили две статьи УК РФ – мошенничество и организацию преступного сообщества. Обвинение запросило наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Следствие считает, что в 2009 году экс-глава Росграницы, руководитель «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Олег Сенкевич и начальник управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данила Вавилов создали преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств, которые были выделены на обустройство КПП.

В материалах следствия говорится, что Безделов вовлек в эту преступную группу своего тогдашнего заместителя Бориса Хайтовича, некоторых руководящих представителей Росгранстроя и гендиректоров подконтрольных Росгранице коммерческих организаций.

По данным следствия, с осени 2009 года по май 2013 года преступная группа похитила и легализовала свыше 490 млн рублей.

Фигурантами делла также стали бывший руководитель ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Сергей Сазонов, его зам Сергей Козленков, директор ЗАО «Ценный совет» Евгений Чайка, экс-директор ЗАО «Терминал» Зураб Катамадзе, предприниматель Николай Афиногенов и частично признавший свою вину Александр Казарцев.

Сенкевич скрылся и объявлен в федеральный розыск. Уйти от правосудия пытался и сам Безделов, но в октябре 2014 года его задержали на территории Италии, а в марте 2014 года генпрокуратура этой страны разрешила выдачу экс-главы Росграницы на родину.