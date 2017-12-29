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29 декабря 2017, 13:32

Перед президентом вступились за нижегородского политика и мецената

Более 80-ти известных людей – федеральные журналисты и телеведущие, нижегородские депутаты, бизнесмены, руководители учреждений культуры, науки, образования, общественных организаций, члены Общественной и Молодежной палат, спортсмены и ветераны - подписали обращение к Президенту России Владимиру Путину. В этом документе они указывают на избыточность и чрезмерность меры пресечения, избранной для нижегородского политика и мецената Олега Сорокина, который решением суда заключен под стражу на два месяца, и просят высших должностных лиц обеспечить максимально объективное рассмотрение дела правоохранительными и судебными органами.

«Зная характер Олега Валентиновича, его принципиальность, гордость и мужество мы уверены в том, что он исключает для себя даже саму возможность скрываться от следствия или оказывать какое-либо давление на потенциальных участников процесса, - заверяют подписавшие обращение.

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, бывший мэр Нижнего Новгорода, крупнейший благотворитель региона Олег Сорокин заключен под стражу 19 декабря. Ему инкриминируется эпизод пятилетней давности, по которому давно завершены все следственные действия, дело доведено до суда и обвиняемые определены. Речь идет о даче взятки одним из нижегородских предпринимателей московскому бизнесмену. Причастность Олега Сорокина к этому эпизоду следствие попытается доказать в суде.

С ходатайствами в суд о замене меры пресечения Олегу Сорокину на их личное поручительство обратились такие известные люди страны как бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, народная артистка России Надежда Бабкина, главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, телеведущие Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, а также региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий и другие.

 

Приводим ниже текст обращения:

 

Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу 

 

 

Уважаемый Владимир Владимирович!

 

Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода 19 декабря принял решение об аресте заместителя председателя Законодательного собрания, бывшего главы города Нижнего Новгорода Сорокина Олега Валентиновича - пользующегося заслуженным авторитетом в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.

Знаем Олега Валентиновича как человека, последовательно отстаивающего интересы Нижнего Новгорода и его жителей. За время, которое он возглавлял город, в Нижнем Новгороде произошли важнейшие изменения социального характера: начата и успешно реализовывалась программа расселения жителей ветхого и аварийного фонда, практически полностью ликвидирована очередь в детские сады, которые впервые за 10 лет вновь стали строиться именно при Олеге Валентиновиче. Особое внимание Олег Сорокин уделял учреждениям культуры, образования, социальной сферы, развитию молодежной политики и патриотизма.

Олег Валентинович никогда не скрывал, что является обеспеченным человеком. Долгое время он работал в бизнесе, с нуля создал в Нижнем Новгороде крупнейшую девелоперскую компанию, благодаря которой в городе появились современные цивилизованные торговые центры, десятки тысяч человек смогли приобрести доступное и качественное жильё. Основанная им компания - надёжный и значимый налогоплательщик региона, добросовестный застройщик, всегда, в полной мере и в срок, исполняющий свои обязательства. Вынуждены констатировать, что для Нижнего Новгорода это редкость.

При этом огромную часть собственных средств Олег Сорокин направлял на благотворительные цели: поддерживал проекты нижегородских театров и музеев, некоммерческих организаций, ветеранских объединений. Не афишируя эту деятельность, Олег Сорокин в прямом смысле слова лично спасал жизни детей, полностью оплачивая их лечение от тяжёлых заболеваний.

Зная характер Олега Валентиновича, его принципиальность, гордость и мужество мы уверены в том, что он исключает для себя даже саму возможность скрываться от следствия или оказывать какое-либо давление на потенциальных участников процесса.

Считаем, что избранная мера пресечения - заключение под стражу - является избыточной и чрезмерной. Просим Вас обеспечить максимально объективное рассмотрение дела правоохранительными и судебными органами.

 

Список подписавших:

  1. Дибров Дмитрий Александрович, академик российской академии телевидения, ведущий телепрограмм высшей категории «Первого канала»
  2. Гусев Павел Николаевич, главный редактор газеты «Московский Комсомолец»
  3. Шарапова Арина Аяновна, журналист, телеведущая
  4. Краюшкина Елена Валентиновна, Генеральный директор АО «Хохломская роспись», депутат г.о. Семеновский
  5. Носков Николай Федорович, Глава МСУ Семеновского округа
  6. Кузнецов Михаил Сергеевич, Заместитель главы г. Н. Новгорода
  7. Лешков Николай Иванович, член общественной палаты г. Н.Новгорода
  8. Ушмакова Мария Александровна, Руководитель благотворительного фонда «Нижегородский»
  9. Пушкин Василий Евгеньевич, депутат городской Думы г.Н. Новгрода
  10. Поддымников Владимир, председатель НОО «Федерация Кудо России»
  11. Сорокин Олег Владимирович, депутат городской Думы г.Н. Новгорода
  12. Яшенков Юрий Константинович, депутат городской Думы г.Н.Новгорода
  13. Быкова Ирина Николаевна, председатель Приокской РО НООООО «ВОН»
  14. Герасичкин Владимир Георгиевич, депутат городской Думы г. Н.Новгорода
  15. Гельжинис Валерий Юрьевич, депутат городской Думы г.Н.Новгорода
  16. Сатаев Николай Петрович, депутат городской Думы г.Н.Новгорода
  17. Торонова Ольга Владимировна, Руководитель Школы «Красный Тигр» МСМК
  18. Фельдман Марк Самуилович, депутат городской Думы г.Н.Новгорода
  19. Дейч Мария Витальевна, юрист
  20. Боронин Вадим Сергеевич, чемпион Европы по кокусинкай
  21. Сидорова Екатерина Владимировна, Руководитель Ассоциации многодетных семей Приокского района г.Н. Новгорода
  22. Головачев Максим Михайлович, Председатель РОО НФБ
  23. Рыхлова Ольга Николаевна, председатель правления ВОО НРО «Союз Дизайнеров России»
  24. Шарадзе Омар Хосаинович, председатель г.Н.Новгорода (1990-1991г)
  25. Мелёшкин Александр Константинович, И.о. главы администрации 1998г
  26. Лебедев Юрий Исакович, глава города Н.Новгорода с 1998г по 2002г
  27. Беляев Алексей Сергеевич, руководитель движения КВН Нижегородской области
  28. Урфалян Арутюн Арменович, чемпион мира по карате-до
  29. Москаленко Владимир Антонович, Руководитель молодежного крыла НРО ВП «Справедливая Россия»
  30. Тихова Елена Сергеевна, Руководитель молодежной организации ЛДПР
  31. Бессараб Владимир Владимирович, Почетный гражданин Нижегородской области
  32. Карнилин Иван Николаевич, депутат Городской думы
  33. Смирнова Светлана Алексеевна, председатель Семеновского районного общества инвалидов
  34. Шаринов Николай Васильевич, Вицепрезидент Нижегородской Федерации СБЕ ММА
  35. Гапава Ника Мерабович, 5и кратный чемпион ПФО по КУДО, мастер спорта России
  36. Морозова Ирина Евгеньевна, депутат Совета депутатов городского округа Семеновский
  37. Степанов Алексей Владимирович, Председатель Совета депутатов г.о. Семеновский          
  38. Кучев Ярослав Андреевич, Руководитель МЖ регионального движения «Здоровая Нация»
  39. Атмахов Владислав Олегович, Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области
  40. Корошков Николай Васильевич, почетный гражданин Нижегородской области
  41. Мельников Александр Иванович, депутат Совета депутатов городского округа Семеновский
  42. Чапрак Эдуард, Председатель еврейской общины области
  43. Бергман Шимон, главный равий г. Нижний Новгород
  44. Котельников Александр Олегович, депутат Городской думы
  45. Ланидзе Вадим Аркадьевич, Проф. Зав. кан. НИУ ВШЭ - НН
  46. Горшкова Вера Александровна, Художественный руководитель, заслуженный работник культуры, кавалер ордена Знак Почета,
  47. Пресняков Михаил Михайлович, Президент федерации хоккея Нижегородской области, мастер спорта международного класса
  48. Седова Наталья Ивановна, Председатель Федерации легкой атлетики Нижегородской области, заслуженный мастер спорта России, директор спортивной школы КСДЮШОР № 1
  49. Веко Людмила Викторовна, Председатель НРООПДиМ «Верас»
  50. Веселова Наталья Николаевна, Директор МБУ ДО ЦДТ Канавинского района г.Нижнего Новгорода
  51. Табакова Антонина Ивановна, Председатель ТОС «Ярмарка», заслуженный работник бытового обслуживания населения
  52. Дубков Юрий Николаевич, Художественный руководитель ансамбля «Нижегородские ложкари»
  53. Смирнов Владимир Евгеньевич, Спортивный комментатор, автор и ведущий программы «Спортавто»
  54. Поташник Елена Семеновна, Почетный работник общего образования РФ
  55. Суханов Василий Иванович, Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области
  56. Балашов Юрий Павлович, Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области
  57. Чикишев Владимир Николаевич, Заслуженный работник культуры РФ
  58. Солдатенков Владимир Иванович, Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области
  59. Заремба Александр Александрович, Член ЦК Отцов России, председатель городского Совета отцов г.Нижнего Новгорода
  60. Клочкова Галина Юрьевна, Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области
  61. Москалев Антон Игоревич, Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области
  62. Грач Валерия Борисовна, Учитель русского языка, отличник Народного образования, кавалер Ордена дружбы народов
  63. Дашкова Валентина Семеновна, Художественный эксперт, заслуженный художник России
  64. Манухин Михаил Вячеславович, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области
  65. Заморин Сергей Васильевич, Депутат Совета депутатов городского округа Семеновский
  66. Борин Вячеслав Григорьевич, Председатель Совета ветеранов
  67. Буланов Владимир Анатольевич, Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области
  68. Анкудович Роман Александрович, Экономист
  69. Плясунова Анастасия Викторовна, Инженер-эколог
  70. Федулов Валерий Константинович, Директор ОАО «Литейно-механический завод»
  71. Здоров Владимир Александрович, Индивидуальный предприниматель, депутат
  72. Горохова Софья Александровна, Председатель Ассоциация многодетных семей Нижнего Новгорода
  73. Тайг Андрей Радимович, Депутат Законодательного собрания
  74. Смирнова Валентина Николаевна, Заслуженный учитель РФ, Заслуженный ветеран Нижегородской области
  75. Мишина Татьяна Степановна, Ударник труда
  76. Шумилков Николай Михайлович, депутат ОЗС
  77. Москвина Галина Григорьевна, почетный гражданин Канавинского района
  78. Гойхман Леонид Алексеевич, депутат Законодательного собрания Нижегородской области
  79. Игомина Алла Иосифовна, Заслуженный работник культуры РФ
  80. Макеева Светлана Анатольевна, Отличник народного просвещения
  81. Шигина Людмила Ивановна, Почетный гражданин Канавинского района
  82. Коновалов Дмитрий Иванович, Заслуженный работник культуры РФ 

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