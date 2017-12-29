Мэтры российского кино попросили уволить главу Госфильмофонда

Деятели отечественного кинематографа обратились к главе российского правительства Дмитрию Медведеву с открытым письмом под заголовком «Момент истины настал». В нем говорится об отсутствии «конструктивного диалога» с «неприемлющим современные технологии» гендиректором Госфильмофонда Николаем Бородачевым, которого подписанты просят уволить, передает РБК.

Под обращением к премьер-министру стоят подписи более 30 человек, среди которых – гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, кинорежиссеры Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Федор Бондарчук, продюсер Сергей Сельянов и председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

По их словам, Госфильмофонду требуется «перезагрузка», поскольку его деятельность никак не сообразуется с нуждами и интересами современного российского кинематографа: он финансирует «дорогостоящие проекты, не связанные с выполнением его основных задач» и демонстрирует «категорическое неприятие современных технологий».

Поэтому подписанты просят Медведева «рассмотреть возможность назначения нового руководителя, обладающего всеми необходимыми профессиональными качествами для назревшей перезагрузки Госфильмофонда», – а именно директора департамента кинематографии министерства культуры РФ Вячеслава Тельнова.

Глава продюсерской фирмы «Профит» Игорь Толстунов, также подписавший письмо, пояснил, что претензий к Госфильмофонду накопилось более чем достаточно для создания «общего ощущения, что уже пора». В качестве примера таких претензий Толстунов привел мучительную процедуру «сдачи Госфильмофонду комплекта исходных по фильмам, без которого нельзя получить прокатное удостоверение» и крайне затрудненный доступ к этим исходным впоследствии – только через техническую базу Госфильмофонда и за «неадекватные деньги».

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова признала, что претензии к Госфильмофонду обсуждались на последнем заседании правительственного совета по кинематографии, и звучали, в частности, жалобы на проблемы с решением вопросов по правам.

Бородачев возглавляет Госфильмофонд России с 2001 года, до этого проработав несколько лет заместителем управляющего московского представительства этой организации. В его «резюме» – дипломы Ленинградского института киноинженеров, Душанбинского педагогического института имени Т.Г. Шевченко, Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, а также кандидата экономических наук.