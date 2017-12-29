Экс-главу Росграницы приговорили к девяти годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Дмитрия Безделова к девяти годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

«Признать Безделова виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом в один миллион рублей», — огласила судья Олеся Менделеева.

Его защита заявила о намерении опротестовать приговор в Мосгорсуде.

Следователи считают, что в 2009 году Безделов совместно с руководителем ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств. С сентября 2009 года по май 2012 года им удалось украсть у государства 490 млн рублей.