Российская скелетонистка попросила отменить Олимпиаду-2018

Российская скелетонистка Ольга Потылицына, пожизненно отстраненная Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, в интервью «Чемпионат.com» предложила отменить игры в Южной Корее.

«Если научились вскрывать баночки без царапин, почему кого-то другого не могут обвинить в этом? Сейчас — мы, завтра — другие. На мой взгляд, надо отменить или перенести эти Олимпийские игры в Корее», — заявила она.

Ольга Потылицына также сообщила, что поддержку российским атлетам оказывают многие зарубежные спортсмены. По ее словам, жесткую позицию заняла выступавшая в Сочи олимпийская чемпионка Элизабет Ярнольд, американские спортсмены Кэти Юлендер и Мартинс Дукурс.

Скелетонистка отметила, что активнее всех против россиян выступают те, кто «больше ошибается на трассе». Потылицына заявила, что ее поразила готовность делить медали, пока еще не вынесено окончательное решение по отстранению российских спортсменов.