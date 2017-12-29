Песков рассказал о планах Путина на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал «Интерфаксу», что Владимир Путин традиционно встретит Новый год «в кругу родных, близких и друзей».

«Для него это семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано непосредственно с работой. Также будет традиционно в этом году», — сказал Песков.

Он также сообщил РИА Новости, что в последнюю пятницу года Путин будет работать до семи часов вечера.

«У президента где-то, наверное, часов до шести, до семи есть внутренние разные совещания. Пресс-служба, вы знаете, работает круглосуточно. Я надеюсь, что где-то часиков до семи поработаем, а потом перестанем это делать», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также поблагодарил журналистов за сотрудничество и пожелал им много хороших новостей в наступающем году.

«Мы признательны вам за то, с каким интересом вы относитесь к нашей работе, и всем счастья, удачи и много хороших новостей и мало плохих новостей в следующем году», — сказал Песков.