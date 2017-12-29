МИД РФ обвинил США излишнем давлении на Северную Корею

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Бурмистров сообщил РИА Новости, что в США намерены «додавить» КНДР до переговоров любыми, в том числе силовыми методами.

«Недавно я ездил в США, были встречи в Белом доме и в Госдепе, такая «сверка часов» и попытка понять, что происходит в Вашингтоне. На данном этапе позиция у них сырая: нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой», — сказал Бурмистров.

21 декабря СМИ сообщили, что в США готовят планы по нанесение превентивного удара по стартовым площадкам КНДР.