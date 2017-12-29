В Японии найдено бронзовое зеркало возрастом 1900 лет

В городе Фукуока нашли прекрасно сохранившееся бронзовое зеркало китайского производства возрастом около 1900 лет, сообщает «Асахи Симбун».

По словам археологов, зеркало было найдено на раскопках участка Накасима в городском районе Хаката. В древний период японской истории, носящий название яёй, это место принадлежало раннему государству На, сведения о котором дошли преимущественно из китайских хроник. В 57 году посольство этого государства прибыло ко двору китайского императора Гуан У-ди, и тот даровал правителям На титул вана и золотую печать. В 1784 году эта печать была найдена, сейчас она входит в список «Национальных сокровищ Японии» и хранится в музее в Фукуоке.

Фото: Asahi Shimbun/Shunsuke Nakamura

Нынешняя находка представляет собой бронзовое зеркало диаметром 11,3 сантиметра. Нанесенные на него узоры позволяют отнести его к типу зеркал, который у археологов носит название «зеркало с соединенными дугами». Оно изготовлено в Китае времен поздней Хань (25 – 220 годы). Иероглифы «чжан-и-цисун», написанные на зеркале, означают «на благо всех будущих поколений». Зеркало было найдено вместе с фрагментами керамики той же эпохи на глубине около двух метров. Судя по качеству, зеркало принадлежало весьма состоятельному человеку.

Китайских зеркал этого периода японские археологи находят немало: зеркала были предметом активного импорта, но большинство находок повреждены и покрыты слоем патины. Данное зеркало в прекрасном состоянии, оно даже сейчас, пусть несколько смутно, отражает лицо смотрящего в него человека. Ученые говорят, что образованию патины препятствовала влажная среда, в которой находилась бронза.

Сейчас находка выставлена в городском музее.